Johnson & Johnson
  • 薪資
  • 機械工程師

  • 所有機械工程師薪資

  • San Francisco Bay Area

Johnson & Johnson 機械工程師 薪資 在San Francisco Bay Area

Johnson & Johnson的機械工程師薪酬 in San Francisco Bay Area範圍從23級別每year$117K到30級別每year$305K。 每year薪酬 in San Francisco Bay Area套餐的中位數總計$175K。 查看Johnson & Johnson總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
職涯等級是什麼 Johnson & Johnson?

Quality Engineer

常見問題

The highest paying salary package reported for a 機械工程師 at Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $304,608. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the 機械工程師 role in San Francisco Bay Area is $200,000.

