Johnson & Johnson的機械工程師薪酬 in San Francisco Bay Area範圍從23級別每year$117K到30級別每year$305K。 每year薪酬 in San Francisco Bay Area套餐的中位數總計$175K。 查看Johnson & Johnson總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
