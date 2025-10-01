Johnson & Johnson的生物醫學工程師薪酬 in San Francisco Bay AreaEngineer 3級別每year總計$136K。 每year薪酬 in San Francisco Bay Area套餐的中位數總計$150K。 查看Johnson & Johnson總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$136K
$127K
$0
$9K
Engineer 4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
