¿Cuál es el salario más alto de 軟體工程經理 en Jaguar Land Rover in United Kingdom?
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un 軟體工程經理 en Jaguar Land Rover in United Kingdom está en una compensación total anual de £117,970. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de 軟體工程經理 en Jaguar Land Rover in United Kingdom?
La compensación total anual mediana reportada en Jaguar Land Rover para el puesto de 軟體工程經理 in United Kingdom es £81,290.