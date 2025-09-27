Ano ang pinakamataas na 電機工程師 sweldo sa Jaguar Land Rover in United Kingdom?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa 電機工程師 sa Jaguar Land Rover in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £57,721. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga Jaguar Land Rover 電機工程師 empleyado in United Kingdom?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Jaguar Land Rover para sa 電機工程師 role in United Kingdom ay £40,454.