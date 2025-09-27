公司目錄
在此工作？ 認領您的公司
Jaguar Land Rover的電機工程師平均總薪酬 in United Kingdom範圍從每year£40.5K到£57.7K。 查看Jaguar Land Rover總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/27/2025

平均總薪酬

£46.4K - £54.3K
United Kingdom
常見範圍
可能範圍
£40.5K£46.4K£54.3K£57.7K
常見範圍
可能範圍

£122K

職涯等級是什麼 Jaguar Land Rover?

常見問題

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa 電機工程師 sa Jaguar Land Rover in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £57,721. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Jaguar Land Rover para sa 電機工程師 role in United Kingdom ay £40,454.

