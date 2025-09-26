公司目錄
Jackson National Life Insurance Company
  • Information Technologist (IT)

  • 所有Information Technologist (IT)薪資

Jackson National Life Insurance Company Information Technologist (IT) 薪資

Jackson National Life Insurance Company的Information Technologist (IT)平均總薪酬範圍從每year$49.3K到$69K。 查看Jackson National Life Insurance Company總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/26/2025

平均總薪酬

$53.4K - $62.1K
United States
常見範圍
可能範圍
$49.3K$53.4K$62.1K$69K
常見範圍
可能範圍

職涯等級是什麼 Jackson National Life Insurance Company?

常見問題

Jackson National Life Insurance CompanyjobFamilies.Information Technologist (IT)最高薪酬方案，年度總薪酬為$69,020。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Jackson National Life Insurance CompanyjobFamilies.Information Technologist (IT)職位年度總薪酬中位數為$49,300。

