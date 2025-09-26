公司目錄
Jabil
Jabil 軟體工程師 薪資

Jabil的軟體工程師薪酬 in Taiwan範圍從Software Engineer II級別每yearNT$39.4K到Senior Software Engineer級別每yearNT$51.2K。 每year薪酬 in Taiwan套餐的中位數總計NT$43.9K。 查看Jabil總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/26/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Junior Software Engineer
(入門級)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$39.4K
NT$38.1K
NT$0
NT$1.3K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$160K

最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
職涯等級是什麼 Jabil?

常見問題

El paquete salarial más alto reportado para un 軟體工程師 en Jabil in Taiwan está en una compensación total anual de NT$89,099. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jabil para el puesto de 軟體工程師 in Taiwan es NT$37,527.

