Jabil的軟體工程師薪酬 in Taiwan範圍從Software Engineer II級別每yearNT$39.4K到Senior Software Engineer級別每yearNT$51.2K。 每year薪酬 in Taiwan套餐的中位數總計NT$43.9K。 查看Jabil總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/26/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$39.4K
NT$38.1K
NT$0
NT$1.3K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
