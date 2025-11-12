Intuit的全端軟體工程師薪酬 in Canada範圍從Software Engineer 1級別每yearCA$107K到Staff Software Engineer級別每yearCA$307K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$166K。 查看Intuit總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/12/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Intuit，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)