Ni mshahara gani wa juu zaidi wa 技術專案經理 katika HERE Technologies in Poland?
Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa 技術專案經理 katika HERE Technologies in Poland kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa PLN 122,715. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Wafanyakazi wa 技術專案經理 wa HERE Technologies wanapokea kiasi gani in Poland?
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika HERE Technologies kwa jukumu la 技術專案經理 in Poland ni PLN 89,920.