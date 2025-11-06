公司目錄
HERE Technologies
HERE Technologies 軟體工程師 薪資 在Poland

HERE Technologies的軟體工程師薪酬 in Poland範圍從L6級別每yearPLN 164K到L8級別每yearPLN 320K。 每year薪酬 in Poland套餐的中位數總計PLN 201K。 查看HERE Technologies總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

平均 薪酬按 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L5
Software Engineer I(入門級)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
實習薪資

職涯等級是什麼 HERE Technologies?

後端軟體工程師

常見問題

HERE Technologies in Poland軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為PLN 346,386。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
HERE Technologies軟體工程師職位 in Poland年度總薪酬中位數為PLN 185,815。

