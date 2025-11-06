HERE Technologies的軟體工程師薪酬 in Poland範圍從L6級別每yearPLN 164K到L8級別每yearPLN 320K。 每year薪酬 in Poland套餐的中位數總計PLN 201K。 查看HERE Technologies總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
