Grid Dynamics的軟體工程師薪酬 in Greater Hyderabad Area範圍從T1級別每year₹1.15M到T3級別每year₹2.85M。 每year薪酬 in Greater Hyderabad Area套餐的中位數總計₹2.19M。 查看Grid Dynamics總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Grid Dynamics，Options採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)