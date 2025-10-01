公司目錄
Grid Dynamics
Grid Dynamics 軟體工程師 薪資 在Armenia

Grid Dynamics的軟體工程師薪酬 in Armenia範圍從T2級別每yearAMD 18.15M到T4級別每yearAMD 25.76M。 每year薪酬 in Armenia套餐的中位數總計AMD 20.77M。 查看Grid Dynamics總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
T1
Junior Software Engineer(入門級)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
AMD 61.55M

最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
Options

在Grid Dynamics，Options採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)



包含職位

後端軟體工程師

全端軟體工程師

品質保證軟體工程師

數據工程師

開發維運工程師

常見問題

Grid Dynamics in Armenia軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為AMD 25,755,347。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Grid Dynamics軟體工程師職位 in Armenia年度總薪酬中位數為AMD 20,773,854。

