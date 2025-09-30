Wat is die hoogste 軟體工程師 salaris by Great Minds in Northern Virginia Washington DC?
Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n 軟體工程師 by Great Minds in Northern Virginia Washington DC is 'n jaarlikse totale vergoeding van $172,840. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Hoeveel verdien Great Minds 軟體工程師 werknemers in Northern Virginia Washington DC?
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Great Minds vir die 軟體工程師 rol in Northern Virginia Washington DC is $126,650.