Grainger的軟體工程師薪酬 in United States範圍從Software Engineer I級別每year$107K到Lead Software Engineer級別每year$195K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$139K。 查看Grainger總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
