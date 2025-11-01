公司目錄
Grafana
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 軟體工程師

  • 所有軟體工程師薪資

Grafana 軟體工程師 薪資

Grafana的軟體工程師薪酬 in United States範圍從Software Engineer 2級別每year$151K到Senior Software Engineer 1級別每year$187K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$188K。 查看Grafana總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/1/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
(入門級)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
查看 2 更多等級
新增薪酬比較等級
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Grafana，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 軟體工程師 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

全端軟體工程師

常見問題

Grafana in United States軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為$232,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Grafana軟體工程師職位 in United States年度總薪酬中位數為$195,706。

精選職缺

    未找到Grafana的精選職缺

相關公司

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • 查看所有公司 ➜

其他資源