GFT Group的軟體工程師薪酬 in Italy範圍從Junior Software Engineer級別每year€26K到Software Engineer級別每year€29.7K。 每year薪酬 in Italy套餐的中位數總計€27.1K。 查看GFT Group總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
