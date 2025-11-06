Fortinet的軟體工程師薪酬 in Greater Ottawa Area範圍從P1級別每yearCA$96.8K到P3級別每yearCA$184K。 每year薪酬 in Greater Ottawa Area套餐的中位數總計CA$108K。 查看Fortinet總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Fortinet，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)