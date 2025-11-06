公司目錄
Fortinet
Fortinet 軟體工程師 薪資 在Greater Ottawa Area

Fortinet的軟體工程師薪酬 in Greater Ottawa Area範圍從P1級別每yearCA$96.8K到P3級別每yearCA$184K。 每year薪酬 in Greater Ottawa Area套餐的中位數總計CA$108K。 查看Fortinet總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

平均 薪酬按 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
Software Engineer 1(入門級)
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Fortinet，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)



包含職位

提交新職位

後端軟體工程師

全端軟體工程師

網路工程師

品質保證軟體工程師

生產軟體工程師

開發維運工程師

網頁開發者

常見問題

Fortinet in Greater Ottawa Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為CA$183,576。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Fortinet軟體工程師職位 in Greater Ottawa Area年度總薪酬中位數為CA$103,890。

