Fortinet 產品經理 薪資 在San Francisco Bay Area

Fortinet的產品經理薪酬 in San Francisco Bay Area套餐中位數每year總計$410K。 查看Fortinet總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

中位數薪資
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
年度總薪資
$410K
職級
P6
底薪
$350K
Stock (/yr)
$0
獎金
$60K
在職年資
0 年
工作經驗
20 年
職涯等級是什麼 Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
匯出資料查看職缺
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Fortinet，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)



常見問題

Fortinet in San Francisco Bay Area產品經理最高薪酬方案，年度總薪酬為$510,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Fortinet產品經理職位 in San Francisco Bay Area年度總薪酬中位數為$410,000。

