Farfetch
Farfetch 福利

預估總價值： $5,543

保險、健康與福祉
  • Free Lunch $2,600

    5 days a week

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Health Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    • 財務與退休
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 津貼與折扣
  • Learning and Development

