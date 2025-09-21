公司目錄
F5 Networks
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 軟體工程師

  • 所有軟體工程師薪資

F5 Networks 軟體工程師 薪資

F5 Networks的軟體工程師薪酬 in United States範圍從Software Engineer 1級別每year$131K到Architect級別每year$354K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$178K。 查看F5 Networks總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/21/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
(入門級)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
查看 3 更多等級
新增薪酬比較等級

$160K

獲得應得薪酬，不被愚弄

我們已協商數千個職位機會，並經常實現3萬美元以上（有時超過30萬美元）的薪資增長。讓我們為您協商薪資 或讓您的 履歷得到專業審查 ，由真正的專家 - 每日從事招聘工作的招聘人員為您服務。

最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在F5 Networks，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在F5 Networks，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)



在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 軟體工程師 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

後端軟體工程師

全端軟體工程師

網路工程師

品質保證軟體工程師

常見問題

The highest paying salary package reported for a 軟體工程師 at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $354,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the 軟體工程師 role in United States is $163,000.

精選職缺

    未找到F5 Networks的精選職缺

相關公司

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • 查看所有公司 ➜

其他資源