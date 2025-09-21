F5 Networks的軟體工程師薪酬 in United States範圍從Software Engineer 1級別每year$131K到Architect級別每year$354K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$178K。 查看F5 Networks總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/21/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在F5 Networks，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
