Endava的軟體工程師薪酬 in Romania範圍從Software Engineer級別每yearRON 91.1K到Principal Software Engineer級別每yearRON 356K。 每year薪酬 in Romania套餐的中位數總計RON 114K。 查看Endava總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/24/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
