Ellucian的軟體工程師薪酬 in MexicoL1級別每year總計MX$352K。 每year薪酬 in Mexico套餐的中位數總計MX$356K。 查看Ellucian總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/24/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***