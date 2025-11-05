Dotdash Meredith的軟體工程師薪酬 in Canada範圍從Software Engineer 1級別每yearCA$48.3K到Software Engineer 2級別每yearCA$113K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$84.5K。 查看Dotdash Meredith總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***