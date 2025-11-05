公司目錄
Dotdash Meredith 軟體工程師 薪資 在Canada

Dotdash Meredith的軟體工程師薪酬 in Canada範圍從Software Engineer 1級別每yearCA$48.3K到Software Engineer 2級別每yearCA$113K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$84.5K。 查看Dotdash Meredith總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
(入門級)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
最新薪資提交
職涯等級是什麼 Dotdash Meredith?

常見問題

Dotdash Meredith in Canada軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為CA$120,928。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Dotdash Meredith軟體工程師職位 in Canada年度總薪酬中位數為CA$84,541。

