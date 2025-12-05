公司目錄
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs 幕僚長 薪資

Department of Veterans Affairs的幕僚長平均總薪酬 in United States範圍從每year$111K到$155K。 查看Department of Veterans Affairs總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 12/5/2025

$120K - $139K
Department of Veterans Affairs in United States幕僚長最高薪酬方案，年度總薪酬為$154,700。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Department of Veterans Affairs幕僚長職位 in United States年度總薪酬中位數為$110,500。

