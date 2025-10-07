D2L的全端軟體工程師薪酬 in Canada範圍從L1級別每yearCA$71.7K到L4級別每yearCA$143K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$97.8K。 查看D2L總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/7/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
