  • 薪資
  • 軟體工程師

  • 所有軟體工程師薪資

  • Philadelphia Area

CitiusTech 軟體工程師 薪資 在Philadelphia Area

CitiusTech的軟體工程師薪酬 in Philadelphia AreaSoftware Engineer I級別每year總計$85.5K。 每year薪酬 in Philadelphia Area套餐的中位數總計$86K。 查看CitiusTech總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/30/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer I
(入門級)
$85.5K
$85.5K
$0
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
職涯等級是什麼 CitiusTech?

常見問題

