Citadel的軟體工程師薪酬 in SingaporeL2級別每year總計SGD 238K。 每year薪酬 in Singapore套餐的中位數總計SGD 224K。 查看Citadel總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/30/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
