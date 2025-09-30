Ciena的硬體工程師薪酬 in Greater Ottawa Area範圍從P1級別每yearCA$95.6K到P4級別每yearCA$255K。 每year薪酬 in Greater Ottawa Area套餐的中位數總計CA$146K。 查看Ciena總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/30/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Ciena，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)