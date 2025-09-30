公司目錄
Chubb 精算師 薪資 在New York City Area

Chubb的精算師薪酬 in New York City Area範圍從Senior Actuarial Analyst級別每year$141K到VP級別每year$319K。 每year薪酬 in New York City Area套餐的中位數總計$155K。 查看Chubb總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/30/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
職涯等級是什麼 Chubb?

常見問題

Didžiausias atlyginimų paketas 精算師 pozicijai Chubb in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $337,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chubb 精算師 pozicijai in New York City Area yra $127,000.

