Canadian National Railway的資料科學家薪酬 in Canada套餐中位數每year總計CA$137K。 查看Canadian National Railway總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/22/2025
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***