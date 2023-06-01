公司目錄
Brio
在此工作？ 認領您的公司
熱門洞察
  • 分享一些關於Brio的獨特見解，可能對其他人有幫助（例如：面試技巧、選擇團隊、獨特文化等）。
    • 關於

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    網站
    2010
    成立年份
    126
    員工人數
    $10M-$50M
    預估營收
    總部

    在您的信箱中獲得已驗證薪資

    訂閱已驗證的 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

    本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

    精選職缺

      未找到Brio的精選職缺

    相關公司

    • Coinbase
    • Stripe
    • SoFi
    • Lyft
    • Netflix
    • 查看所有公司 ➜

    其他資源