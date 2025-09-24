¿Cuál es el salario más alto de 資料科學家 en Boston Children's Hospital in United States?
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un 資料科學家 en Boston Children's Hospital in United States está en una compensación total anual de $92,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de 資料科學家 en Boston Children's Hospital in United States?
La compensación total anual mediana reportada en Boston Children's Hospital para el puesto de 資料科學家 in United States es $66,400.