Australian Government的資料科學家薪酬 in Australia套餐中位數每year總計A$139K。 查看Australian Government總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/23/2025

中位數薪資
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
年度總薪資
A$139K
職級
Senior Data Scientist
底薪
A$139K
Stock (/yr)
A$0
獎金
A$0
在職年資
6 年
工作經驗
7 年
常見問題

Australian Government in Australia資料科學家最高薪酬方案，年度總薪酬為A$154,541。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Australian Government資料科學家職位 in Australia年度總薪酬中位數為A$87,363。

