Aston 軟體工程師 薪資 在Belarus

Aston的軟體工程師薪酬 in Belarus套餐中位數每year總計BYN 121K。 查看Aston總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025

中位數薪資
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
年度總薪資
BYN 121K
職級
Senior Software Engineer
底薪
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
獎金
BYN 0
在職年資
2-4 年
工作經驗
5-10 年
最新薪資提交
後端軟體工程師

常見問題

Aston in Belarus軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為BYN 139,977。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Aston軟體工程師職位 in Belarus年度總薪酬中位數為BYN 120,658。

