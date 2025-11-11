ANZ的網站可靠性工程師薪酬 in Australia範圍從Junior Software Engineer級別每yearA$119K到Software Engineer級別每yearA$149K。 每year薪酬 in Australia套餐的中位數總計A$159K。 查看ANZ總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/11/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
