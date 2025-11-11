ANZ的後端軟體工程師薪酬 in Australia範圍從Junior Software Engineer級別每yearA$109K到Senior Software Engineer級別每yearA$187K。 每year薪酬 in Australia套餐的中位數總計A$135K。 查看ANZ總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/11/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
