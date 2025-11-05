ANZ的軟體工程師薪酬 in Greater Melbourne Area範圍從Junior Software Engineer級別每yearA$115K到Lead Software Engineer級別每yearA$216K。 每year薪酬 in Greater Melbourne Area套餐的中位數總計A$166K。 查看ANZ總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
未找到薪資資料
