Ansys的軟體工程師薪酬 in Raleigh-Durham AreaP3級別每year總計$142K。 查看Ansys總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$142K
$111K
$17K
$13.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Ansys，RSUs採用3年歸屬時程：
33% 歸屬於 1st-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 2nd-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 3rd-年 (33.00% 每年)