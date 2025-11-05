Ansys的軟體工程師薪酬 in Canada範圍從P1級別每yearCA$79.7K到P3級別每yearCA$117K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$108K。 查看Ansys總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Ansys，RSUs採用3年歸屬時程：
33% 歸屬於 1st-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 2nd-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 3rd-年 (33.00% 每年)