Ansys的招聘專員薪酬 in United StatesP2級別每year總計$99K。 查看Ansys總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 12/3/2025
平均總薪酬
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Ansys，RSUs採用3年歸屬時程：
33% 歸屬於 1st-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 2nd-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 3rd-年 (33.00% 每年)
