Ansys
Ansys 招聘專員 薪資

Ansys的招聘專員薪酬 in United StatesP2級別每year總計$99K。 查看Ansys總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 12/3/2025

平均總薪酬

$100K - $114K
United States
常見範圍
可能範圍
$87.5K$100K$114K$127K
常見範圍
可能範圍
平均 薪酬按 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
股權歸屬時程

33%

1

33%

2

33%

3

股票類型
RSU

在Ansys，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33% 歸屬於 1st- (33.00% 每年)

  • 33% 歸屬於 2nd- (33.00% 每年)

  • 33% 歸屬於 3rd- (33.00% 每年)



常見問題

Ansys in United States招聘專員最高薪酬方案，年度總薪酬為$127,440。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Ansys招聘專員職位 in United States年度總薪酬中位數為$87,480。

其他資源

