Airtable 薪資

Airtable的薪資範圍從低端的客戶服務年度總薪酬$112,700到高端的軟體工程經理$755,000。 Levels.fyi 收集來自{{company}}的現任和前任員工的匿名且已驗證的薪資數據。 Airtable. 最後更新： 8/24/2025

$160K

軟體工程師
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

全端軟體工程師

產品設計師
Median $230K
產品經理
Median $255K
使用者體驗研究員
Median $423K
軟體工程經理
Median $755K
資料科學家
Median $315K
行銷營運
Median $172K
業務營運
$388K
商業分析師
$162K
客戶服務
$113K
客戶成功
$114K
人力資源
$116K
資訊技術專業人員
$332K
行銷
$191K
產品設計經理
$609K
招募專員
$166K
銷售工程師
$165K
網路安全分析師
$362K
解決方案架構師
$288K
技術專案經理
$470K
歸屬期

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在 Airtable，RSUs 受 4 年歸屬期的約束：

  • 25% 歸屬期 1st- (25.00% annually)

  • 25% 歸屬期 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬期 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬期 4th- (2.08% 每月)

常見問題

The highest paying role reported at Airtable is 軟體工程經理 with a yearly total compensation of $755,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airtable is $278,523.

