Airtable 薪資

Airtable的薪資範圍從低端的客戶服務年度總薪酬$112,700到高端的軟體工程經理$755,000。 Levels.fyi 收集來自{{company}}的現任和前任員工的匿名且已驗證的薪資數據。 Airtable. 最後更新： 8/24/2025
在我們的 薪酬頁面上搜尋所有薪資 或 新增您的薪酬 以幫助解鎖頁面。
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在 Airtable，RSUs 受 4 年歸屬期的約束：
25% 歸屬期 1st-年 (25.00% annually)
25% 歸屬期 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬期 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬期 4th-年 (2.08% 每月)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在 Airtable，RSUs 受 4 年歸屬期的約束：
25% 歸屬期 1st-年 (25.00% annually)
25% 歸屬期 2nd-年 (25.00% annually)
25% 歸屬期 3rd-年 (25.00% annually)
25% 歸屬期 4th-年 (25.00% annually)
造訪 Levels.fyi 社群，與不同公司的員工互動，獲得職涯提示等等。