公司目錄
ABB
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 軟體工程師

  • 所有軟體工程師薪資

  • Milan Metro Area

ABB 軟體工程師 薪資 在Milan Metro Area

ABB的軟體工程師薪酬 in Milan Metro AreaSoftware Engineer級別每year總計€48.3K。 每year薪酬 in Milan Metro Area套餐的中位數總計€48.1K。 查看ABB總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/30/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Associate Software Engineer
(入門級)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€48.3K
€45.3K
€0
€3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
查看 1 更多等級
新增薪酬比較等級

€142K

獲得應得薪酬，不被愚弄

我們已協商數千個職位機會，並經常實現3萬美元以上（有時超過30萬美元）的薪資增長。讓我們為您協商薪資 或讓您的 履歷得到專業審查 ，由真正的專家 - 每日從事招聘工作的招聘人員為您服務。

最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺
實習薪資

貢獻
職涯等級是什麼 ABB?

在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 軟體工程師 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

網路工程師

常見問題

ABB in Milan Metro Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為€54,156。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ABB軟體工程師職位 in Milan Metro Area年度總薪酬中位數為€48,060。

精選職缺

    未找到ABB的精選職缺

相關公司

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • 查看所有公司 ➜

其他資源