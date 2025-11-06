公司目录
Zoom
  薪资
  软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  China

Zoom 软件工程师 薪资 在China

Zoom in China的软件工程师薪酬范围从ZP1级别的每yearCN¥367K到ZP3级别的每yearCN¥634K。 year薪酬 in China包的中位数总计为CN¥527K。 查看Zoom总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
ZP1
(入门级)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Zoom，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)



包含职位

机器学习工程师

后端软件工程师

全栈软件工程师

生产软件工程师

开发运维工程师

研究科学家

常见问题

Zoom in China软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CN¥888,598。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Zoom in China软件工程师职位的年度总薪酬中位数为CN¥509,457。

