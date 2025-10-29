Xilinx in United States的软件工程师薪酬范围从E3级别的每year$153K到E8级别的每year$362K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$280K。 查看Xilinx总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Xilinx，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)