Xero
Xero 软件工程经理 薪资

Xero in Canada的软件工程经理薪酬包中位数为每yearCA$201K。 查看Xero总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025

薪酬中位数
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
年薪总额
CA$201K
级别
基本工资
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
奖金
CA$0
在职年限
5-10 年
工作经验
11+ 年
最新薪资提交
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Xero，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

Xero in Canada软件工程经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$232,790。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Xero in Canada软件工程经理职位的年度总薪酬中位数为CA$200,610。

其他资源