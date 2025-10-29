Xero in New Zealand的产品经理薪酬范围从Product Manager级别的每yearNZ$149K到Lead Product Manager级别的每yearNZ$202K。 year薪酬 in New Zealand包的中位数总计为NZ$159K。 查看Xero总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Xero，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)