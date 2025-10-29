公司目录
Xero 产品经理 薪资

Xero in New Zealand的产品经理薪酬范围从Product Manager级别的每yearNZ$149K到Lead Product Manager级别的每yearNZ$202K。 year薪酬 in New Zealand包的中位数总计为NZ$159K。 查看Xero总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
添加薪酬对比等级
最新薪资提交
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Xero，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

Xero in New Zealand产品经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬NZ$201,667。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Xero in New Zealand产品经理职位的年度总薪酬中位数为NZ$157,752。

