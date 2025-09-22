WEX in Brazil的软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每yearR$118K到Software Engineer III级别的每yearR$168K。 year薪酬 in Brazil包的中位数总计为R$153K。 查看WEX总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
