Waymo 软件工程师 薪资 在Warsaw Metropolitan Area

Waymo in Warsaw Metropolitan Area的软件工程师薪酬范围从L3级别的每yearPLN 80.1K到L4级别的每yearPLN 97.1K。 year薪酬 in Warsaw Metropolitan Area包的中位数总计为PLN 87K。 查看Waymo总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L3
(入门级)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 160K

实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
WMU

在Waymo，WMUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

WMUs are Waymo's version of RSUs



机器学习工程师

后端软件工程师

全栈软件工程师

生产软件工程师

系统工程师

研究科学家

其他资源