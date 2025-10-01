VMware in Sofia City Province的软件工程师薪酬范围从P1级别的每yearBGN 45K到Staff Engineer 2级别的每yearBGN 224K。 year薪酬 in Sofia City Province包的中位数总计为BGN 115K。 查看VMware总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在VMware，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 4th-年 (12.50% 半年)