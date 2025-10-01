VMware in New York City Area的软件工程师薪酬范围从P1级别的每year$133K到Staff Engineer 1级别的每year$295K。 year薪酬 in New York City Area包的中位数总计为$184K。 查看VMware总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在VMware，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 4th-年 (12.50% 半年)