VMware in San Francisco Bay Area的产品经理薪酬范围从P3级别的每year$193K到P7级别的每year$460K。 year薪酬 in San Francisco Bay Area包的中位数总计为$310K。 查看VMware总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在VMware，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 4th-年 (12.50% 半年)